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Khách Tây nhớ tiếng rao ở Việt Nam, về nước vẫn văng vẳng "ai bánh bao đây"

Một chi tiết quen thuộc với người Việt - tiếng rao “bánh bao đây” - lại trở thành trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách quốc tế.
Đọc thêm : Khách Tây nhớ tiếng rao ở Việt Nam, về nước vẫn văng vẳng "ai bánh bao đây"