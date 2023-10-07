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Khách Tây lên clip cảnh báo lí do không nên đến Việt Nam và sự thật bất ngờ

"Đừng đến Việt Nam, đây là một nơi kỳ quái", nữ du khách người New Zealand mở đầu đoạn clip bằng câu nói khiến cư dân mạng sửng sốt.
Đọc thêm : Khách Tây lên clip cảnh báo lí do không nên đến Việt Nam và sự thật bất ngờ