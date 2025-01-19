Video
video cùng chuyên mục

Khách Tây hỏi mua bát hương Việt Nam, nghe sự thật cả đoàn ngỡ ngàng

Sau khi nghe lời giải thích của hướng dẫn viên người Việt Nam, nữ du khách đến từ nước ngoài mới từ bỏ ý định mua bát hương đem về châu Âu làm đồ trang trí.
Đọc thêm : Khách Tây hỏi mua bát hương Việt Nam, nghe sự thật cả đoàn ngỡ ngàng