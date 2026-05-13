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Khách Tây gọi Đà Nẵng là "Miami của khu vực Đông Nam Á"

Anh Kemoy Martin, du khách người Mỹ coi Đà Nẵng như“Miami của Đông Nam Á” nhờ bãi biển dài, khí hậu nắng ấm và nhịp sống thư thái.
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