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Khách Tây đưa nhầm tờ 500.000 đồng, phản ứng tài xế ở Hà Nội làm "dậy sóng"

Thấy khách Tây đưa nhầm mệnh giá tiền, phản ứng của tài xế taxi Nguyễn Toản đã khiến cư dân mạng bất ngờ và nhận được "bão" lời khen.
Đọc thêm : Khách Tây đưa nhầm tờ 500.000 đồng, phản ứng tài xế ở Hà Nội làm "dậy sóng"