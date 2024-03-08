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Khách Tây đến vịnh Hạ Long không dám bơi vì... rác ngập trên biển

Bè nổi, phao xốp, váng dầu nổi trên mặt biển; hộp nhựa, chai lọ tràn lan trên vịnh Hạ Long trở thành nỗi ám ảnh với khách Tây.
Đọc thêm : Khách Tây đến vịnh Hạ Long không dám bơi vì... rác ngập trên biển