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Khách rung cành cho hoa mận rụng để chụp ảnh gây bức xúc, chủ vườn nói gì?

Chứng kiến hình ảnh nữ du khách rung cành để hoa mận rơi xuống tạo cảnh lãng mạn, chủ vườn ở Lào Cai không khỏi buồn lòng.
Đọc thêm : Khách rung cành cho hoa mận rụng để chụp ảnh gây bức xúc, chủ vườn nói gì?