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Khách nước ngoài trả thừa gần 8 triệu, chủ quán trả lại gây sốt

Nữ chủ quán văn phòng phẩm ở xã Bàu Bàng, TPHCM phát hiện khách đưa nhầm số tiền lớn, lập tức trả lại nhận về nhiều lời khen.
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