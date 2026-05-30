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Khách nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng

Một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng bị một người nước ngoài đập phá. Nhiều người đang uống cà phê trong quán bỏ chạy.
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