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Khách "muốn ói" khi thấy căn bếp ở quán buffet 99.000 đồng tại Hà Nội

Khi vô tình thấy căn bếp của nhà hàng tên T.L. ở số 225 phố Hàng Bông (Hà Nội), anh Tuấn sợ hãi, chỉ muốn ói những gì vừa ăn.
Đọc thêm : Khách "muốn ói" khi thấy căn bếp ở quán buffet 99.000 đồng tại Hà Nội