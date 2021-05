Khách hàng phát hoảng với gần 500 khối nước trong vòng 1 tháng

Theo chỉ số đồng hồ nước thì trong tháng 10 (được tính từ 20/9-20/10) gia đình ông Trần Văn Thường (trú ở phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An) tiêu thụ 470m3 nước, gấp 36 lần so với mức tiêu thụ của tháng trước. Đơn vị cấp nước xác nhận hệ thống đường ống không bị rò rỉ, hư hỏng, kết quả kiểm định cho thấy đồng hồ nước không đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Mặc dù vậy, gia đình ông Thường vẫn được đơn vị cấp nước yêu cầu thanh toán số tiền nước nói trên sau khi trừ đi 20m3 nước được tính là do đồng hồ đo sai.