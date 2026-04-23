Video
video cùng chuyên mục

Khách Hàn “phải lòng” Việt Nam sau chuyến đi ngẫu hứng

Trong một buổi tối ngẫu hứng bên bàn nhậu tại Seoul, anh Nam Steve (người Hàn Quốc) cùng bạn quyết định đặt vé máy bay giá rẻ tới Việt Nam.
Đọc thêm : Khách Hàn Quốc ngày càng "mê" Việt Nam, đến lần 1 lại muốn quay lại lần 2