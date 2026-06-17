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Khách Hàn đưa thừa gấp 10 lần giá cuốc, phản ứng tài xế hút triệu lượt xem

Thấy 2 hành khách người Hàn đưa số tiền gấp 10 lần giá cuốc, anh Hữu Đông liền nhận ra điểm bất thường, vội vàng giải thích.
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