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Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông phải che ô vì dột nước: Do lỗi điều hòa

Điều hòa tại một toa hành khách trên đoàn tàu số 01 tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bị lỗi và chảy nước khiến nhiều hành khách phải che ô trên tàu.
Đọc thêm : Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông phải che ô vì dột nước: Do lỗi điều hòa