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Khách chờ mua vàng vía Thần tài từ 4h sáng ở TPHCM

Khác mọi năm, các cửa hàng vàng ở khu chợ Bà Chiểu (TPHCM) ghi nhận một số người dân xếp hàng từ trước 4h sáng để đợi mua vàng, bạc trong ngày vía Thần tài năm nay.