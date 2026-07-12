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Khả năng ngụy trang đáng sợ của rắn lục mũi hếch

Màu sắc họa tiết trên cơ thể giúp rắn lục mũi hếch có khả năng ngụy trang rất tốt.
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