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Kết phim "Chúng ta của 8 năm sau" bị chê "lãng xẹt", ê-kíp nói gì?

Hành trình "Chúng ta của 8 năm sau" kết thúc ở tập 51 với một cái kết viên mãn dành cho cặp đôi chính nhưng cũng để lại ý kiến trái chiều từ khán giả.
Đọc thêm : Kết phim "Chúng ta của 8 năm sau" bị chê "lãng xẹt", ê-kíp nói gì?