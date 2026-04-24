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Kênh ô nhiễm bậc nhất TPHCM dang dở sau 11 năm

Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (TPHCM) vẫn chưa thể về đích vì 120m cuối phía sau chợ Bình Tây vẫn chưa được giải tỏa.
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