Kelly Clarkson hát lại Someone Like You của Adele

(Dân trí) - Quán quân Thần tượng âm nhạc Mỹ Kelly Clarkson trình diễn bài hit Someone Like You của Adele tại buổi diễn của cô ở trung tâm giải trí Brisbane, Australia ngày 25/9. Kelly đã thể hiện khả năng hát live cực đỉnh và mang "không khí" mới tới cho ca khúc quen thuộc này.