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Kẻ sát nhân máu lạnh và "khu vườn chết chóc" (Phần 2)

Tiến hành đào bới, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể dưới lớp đất khoảng vài chục cm. Tiếp tục đào bới ở xung quanh, một tử thi khác lộ ra...
Đọc thêm : Kẻ sát nhân máu lạnh và "khu vườn chết chóc" (Phần 2)