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Kẻ sát nhân máu lạnh và "khu vườn chết chóc" (Phần 1)

Sau sự mất tích bí ẩn của 2 tài xế xe ôm trên địa bàn TP Thái Nguyên, lực lượng chức năng thành phố và tỉnh đã tập trung điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Đọc thêm : Kẻ sát nhân máu lạnh và "khu vườn chết chóc" (Phần 1)