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Kẻ giết người trốn ở nước ngoài 22 năm: "Lâu thế rồi công an còn nhớ à?"

Trước khi lên đường về Việt Nam, kết thúc 22 năm trốn chạy, kẻ giết người Lương Văn Bún thốt lên "đã lâu thế rồi công an còn nhớ à?".
Đọc thêm : Kẻ giết người trốn ở nước ngoài 22 năm: "Lâu thế rồi công an còn nhớ à?"