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Katy Perry hoá thành AI tại Met Gala 2026

Sau 2 năm không đi dự Met Gala và bị dùng AI (trí tuệ nhân tạo) chế ảnh quá nhiều, Katy Perry năm nay quyết định hóa thân luôn thành AI tại Met Gala 2026.
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