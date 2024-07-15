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Jude Bellingham đá bay thùng nước trong cơn tức giận tột cùng

Jude Bellingham đã tức giận đá bay thùng nước sau khi đội tuyển Anh lỡ hẹn với chức vô địch Euro lần thứ hai liên tiếp
Đọc thêm : Jude Bellingham đá bay thùng nước trong cơn tức giận tột cùng