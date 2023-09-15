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Jadon Sancho lĩnh hậu quả sau tâm thư chỉ trích HLV Ten Hag

Tiền đạo Jadon Sancho chính thức lĩnh hậu quả sau khi dám công khai chỉ trích HLV Ten Hag trên mạng xã hội cuối tuần trước.
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