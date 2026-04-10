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Israel tuyên bố phá hủy khoảng 10 bệ phóng tên lửa ở Li Băng

Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã ném bom phá hủy khoảng 10 bệ phóng tên lửa của nhóm vũ trang Hezbollah ở Li Băng.
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