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Israel triệt hạ các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran

Israel triệt hạ các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran ngay trước khi chúng kịp khai hỏa.
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