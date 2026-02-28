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Israel tấn công phủ Tổng thống và khu phức hợp của Lãnh đạo tối cao Iran

Ít nhất 7 tên lửa của Mỹ và Israel đã đánh trúng phủ Tổng thống và khu phức hợp của Lãnh đạo tối cao Iran ở Tehran.