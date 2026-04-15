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Israel phá hủy một xe cảnh sát ở Gaza, khiến 4 người thiệt mạng

Israel không kích Gaza khiến một chiếc xe cảnh sát bốc cháy, 4 người thiệt mạng. IDF chưa lên tiếng về vụ việc.
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