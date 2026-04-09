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Israel không kích dữ dội vào Li Băng trong suốt cả ngày 8/4

Israel không kích dữ dội vào Li Băng trong suốt cả ngày 8/4, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, 722 người bị thương
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