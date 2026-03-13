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Iran tung hỏa lực đáp trả Mỹ - Israel sau mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao

Các lực lượng vũ trang Iran tiếp tục tiến hành đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ và Israel sau thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao.
Đọc thêm : Iran tung hỏa lực dữ dội đáp trả Mỹ - Israel sau lệnh của Lãnh tụ Tối cao