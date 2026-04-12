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Iran tiếp tục công bố hình ảnh về kho vũ khí ngầm của họ

Iran tiếp tục công bố hình ảnh về các kho vũ khí đặt dưới các đường hầm của họ, chứng tỏ năng lực đáp trả vẫn còn rất mạnh.
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