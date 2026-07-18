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Iran tập kích các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain

Video do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố cho thấy các cuộc tấn công vào các trung tâm và căn cứ của Mỹ ở Bahrain.
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