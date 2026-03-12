Video
video cùng chuyên mục

Iran tập kích các mục tiêu của Mỹ - Israel trong 5 giờ liên tiếp

Iran tiếp tục tiến hành đợt tấn công mới bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.
Đọc thêm : Tên lửa Iran trút hỏa lực, tấn công mục tiêu Mỹ - Israel 5 giờ liên tiếp