Video
video cùng chuyên mục

Iran tập kích các căn cứ quân sự Mỹ

Iran đăng video ghi lại khoảnh khắc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực khi căng thẳng leo thang.
Đọc thêm : Iran tuyên bố bắn trả loạt căn cứ, phá hủy tiêm kích và máy bay tiếp dầu Mỹ