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Iran tấn công mục tiêu tại Kuwait

Iran tuyên bố tấn công một trung tâm hậu cần và hỗ trợ của Lục quân Mỹ đặt tại Mina Abdullah, Kuwait ngày 14/7.
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