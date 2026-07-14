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Iran tấn công đáp trả đòn tập kích của Mỹ

Iran tuyên bố tấn công các căn cứ quân sự Mỹ để đáp trả các cuộc tập kích mới của Washington.
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