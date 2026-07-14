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Iran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh

Iran đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại các nước đồng minh gồm Jordan, Bahrain, Kuwait.
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