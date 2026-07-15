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Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong đòn đáp trả

Iran tiếp tục đòn tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Washington.
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