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Iran phóng tên lửa và UAV vào tàu chiến Mỹ

Iran tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái cảnh báo vào các tàu chiến của Mỹ ở Vịnh Oman.
Đọc thêm : Iran phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ