Video
video cùng chuyên mục

Iran phóng loạt tên lửa trong chiến dịch tập kích Israel

Iran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.
Đọc thêm : Iran tấn công hỏa lực mạnh nhất, bắn loạt tên lửa đầu đạn 2 tấn vào Israel