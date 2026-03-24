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Iran phát động "làn sóng tấn công" thứ 78 nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ

Iran phát động "làn sóng tấn công" thứ 78 nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ ở khắp Trung Đông.
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