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Iran ồ ạt phóng tên lửa, còi báo động vang khắp Israel

Iran nối lại các cuộc tấn công vào Israel, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi đầu tháng 4.
Đọc thêm : Iran ồ ạt phóng tên lửa, còi báo động vang khắp Israel