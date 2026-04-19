Video
video cùng chuyên mục

Iran đóng cửa eo biển Hormuz khiến nhiều tàu phải quay đầu

Iran đóng cửa eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa của Mỹ khiến nhiều tàu phải quay đầu, huyết mạch chiến lược vắng lặng lạ thường.
Đọc thêm : Xung đột Trung Đông: Mỹ họp khẩn, thời khắc then chốt với Iran đang tới