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Iran đăng video tập kích căn cứ Mỹ ở Jordan

Iran công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh cháy lớn tại căn cứ không quân Al-Muwaqqar của Mỹ ở Jordan ngày 18/7.
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