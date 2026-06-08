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Iran đăng video tấn công tên lửa vào Israel

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa được bắn về phía Israel hôm 7/6.
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