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Iran đăng video đám cháy bùng phát tại căn cứ Mỹ ở Kuwait

Hãng tin Tasnim công bố đoạn video được cho là ghi lại vụ cháy lớn tại căn cứ của Mỹ ở Kuwait sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
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