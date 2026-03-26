Video
video cùng chuyên mục

Iran đăng video bắn hạ tiêm kích F-18 Mỹ

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ, nhưng Washington đã bác bỏ thông tin này.
Đọc thêm : Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-18 Mỹ, Washington phản bác