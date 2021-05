iPad mới đọ tốc độ thực tế với iPad 2

(Dân trí) - Mặc dù đã có sự nâng cấp đáng kể về cấu hình so với người tiền nhiệm, tuy nhiên trên thực tế, tốc độ của iPad thế hệ mới không thực sự vượt trội hơn hẳn so với iPad 2. Bài viết dưới đây với một vài phép so sánh sẽ cho thấy điều này.