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Inter Milan muốn chiêu mộ ngôi sao có giá 140 tỷ đồng của Indonesia

Theo chuyên trang chuyển nhượng Calciomercato, CLB Inter Milan muốn chiêu mộ trung vệ đội trưởng của Indonesia, Jay Idzes, người đang khoác áo CLB Venezia.
Đọc thêm : Inter Milan muốn chiêu mộ ngôi sao có giá 140 tỷ đồng của Indonesia